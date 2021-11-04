Anthony Nwakaeme'den sözleşme açıklaması!

Trabzonspor'un ileri uçtaki en önemli oyuncularından Anthony Nwakaeme, bordo mavili ekipte uzun yıllar kalmak istediğini söyledi.



2018'de geldiği Trabzonspor 'da performansıyla dikkatleri üzerine çeken Nijeryalı oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2022'de sona erecek. Trabzonspor yıldızının mukavelesini uzatmak isterken Nwakaeme'den müjde geldi. Ülkesinde yayın yapan Brila FM'e konuşan 32 yaşındaki oyuncu, Türkiye'de bulunduğu için mutlu olduğunu, daha uzun yıllar kalmak istediğini söyledi. Nwakaeme'nin bu sözleri Trabzonspor'da yola devam edeceğinin işareti olarak algılandı.

'Şampiyonluğa hazırız'



Nwakaeme radyo programında, "Türkiye gibi bir ülkede bulunmaktan çok mutluyum. Daha uzun yıllar burada kalmak istiyorum. Buraya geldiğimden beri hayatımda çok şey değişti. İnsanların kutladığı bir şey varsa, onlarla kutlamayı seviyorum. Onlarla beraber son olarak Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak keyif vericiydi. Bir yarışın içindeyiz ve bunun kolay olmayacağını biliyoruz. Yarışı lider bitirmeye hazırız. Böyle devam etmek istiyoruz" dedi.





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