Anthony Nwakaeme'den Beşiktaş için fedakarlık

Dünya Kupası arası verilmesinin ardından Beşiktaş'ta transfer çalışmaları başladı. Siyah-beyazlılar hücum hattındaki rotasyonu güçlendirmeyi amaçlıyor. Skor katkısı olan bir kanat takviyesi için yoğun bir mesai harcanıyor.



Beşiktaş'ın sol kanat takviyesi için gündeme gelen isimlerden biri olan Anthony Nwakaeme konusunda bekleyiş devam ediyor. Sezon başında Trabzonspor'dan ayrılıp Suudi Arabistan ekibi Al-Fayha'ya imza atan 33 yaşındaki oyuncunun takımdan ayrılmak istediği belirtiliyor.



BEŞİKTAŞ'IN B PLANI



Ayrılığı kafasına koyan Nwakaeme'nin maaşında indirim yapabileceğini Beşiktaş'a iletti. Siyah-beyazlı yönetim, Nijeryalı futbolcu konusunda net bir karar vermedi. Beşiktaş, daha genç bir kanat takviyesi için devre arasına kadar araştırma yapma kararı aldı. Son duruma göre hareket edecek olan Beşiktaşlı kurmaylar, Nwakaeme'yi B planda tutuyor.



Al-Fayha'da 6 karşılaşmaya çıkan deneyimli oyuncu 3 gollük katkı verdi.





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