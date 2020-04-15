Anthony Nwakaeme: "Büyük şanssızlık oldu"

Trabzonspor'un Nijeryalı yıldızı Anthony Nwakaeme, koronavirüs salgınına ilişkin açıklamalar yaptı.

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Anthony Nwakaeme: 'Büyük şanssızlık oldu'
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15 Nisan 2020 13:39
2018-19 sezonu öncesinde İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva'dan 1 milyon 100 bin euro bonservis bedeliyle transfer edilen Anthony Nwakaeme, Trabzonspor'un en etkili isimlerinden biri olmayı başardı.

Nijeryalı oyuncu son iki sezonda Süper Lig'de forma giydiği 51 maçta 38 gole direkt katkı sağladı ve bu alanda Karadeniz devinin en iyisi oldu. (20 gol 18 asist).

31 yaşındaki sol kanat, "Koronavirüsü futbolu durdurdu. Liderdik ve şampiyonluğa çok yakındık. Bizim için büyük şanssızlık oldu ancak yine de kupayı alacağız" açıklamasını yaptı.

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