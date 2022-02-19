Trabzonspor'un hücum hattındaki yıldız futbolcularından olan Anthony Nwakaeme, Süper Lig 'de geçirdiği 3.5 sezonda toplam 19 takıma karşı gol veya asist üretti. Bu ekiplerden 5'i halen alt liglerde mücadele ediyor.



Nijeryalı'nın skor katkısı yapamadığı takımlardan biri de Alanyaspor. Nwakaeme ligde 5 kez Güney ekibine karşı mücadele etti ama gol ya da asist üretemedi.



32 yaşındaki oyuncu Turuncu-Yeşilli takım karşısındaki talihsizliğini bu maçta kırmaya hazırlanıyor. Nwakaeme bu maçta da gol atar veya asist yaparsa, bu sezon ligde mücadele eden 15 takıma karşı Trabzonspor'un skor üretmesine katkıda bulunmuş olacak.





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