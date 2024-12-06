Anthony Nwakaeme: 'Başkanımızın desteğini hissediyoruz'

Trabzonspor'un 35 yaşındaki oyuncusu Anthony Nwakaeme, evlerinde Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın desteği hakkında konuşan Nwakaeme "Başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Her zaman yanımızda olan birisi. Sürekli yanımızda oluyorlar. O desteği hissediyoruz. Maalesef onun da istediği 3 puanı alamadık. Bize gösterdiği değeri verebilmek adına çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın desteği hakkında konuşan Nwakaeme "Başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Her zaman yanımızda olan birisi. Sürekli yanımızda oluyorlar. O desteği hissediyoruz. Maalesef onun da istediği 3 puanı alamadık. Bize gösterdiği değeri verebilmek adına çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.