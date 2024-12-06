Anthony Nwakaeme: 'Başkanımızın desteğini hissediyoruz'

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın desteği hakkında konuşan Nwakaeme "Başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Her zaman yanımızda olan birisi. Sürekli yanımızda oluyorlar. O desteği hissediyoruz. Maalesef onun da istediği 3 puanı alamadık. Bize gösterdiği değeri verebilmek adına çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor 'un 35 yaşındaki oyuncusu Anthony Nwakaeme, evlerinde Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.