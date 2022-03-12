Anthony Nwakaeme: 'Asla bırakmayacağız'

Spor Toto Süper Lig'de lider Trabzonspor, kendi sahasında Göztepe ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer 6 gole sahne olan maçtan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.
Bordo mavililerde Anthony Nwakaeme maçın ardından şu açıklamayı yaptı:
"Geçen hafta bizim için hayal kırıklığı oldu. Çünkü kazanmaya gittik, kazanmaya da yakındık. Her hafta amacımız her maçı kazanmak, 3 puan almak. Bu şehirde şampiyonluk kutlayana kadar asla bırakmayacağız. Taraftarlarımız böyle bir maçı, takım da böyle bir taraftarı hak ediyor. Amacımız olabildiğince hızlı şekilde şampiyon olabilmek."
Bordo mavililerde Anthony Nwakaeme maçın ardından şu açıklamayı yaptı:
"Geçen hafta bizim için hayal kırıklığı oldu. Çünkü kazanmaya gittik, kazanmaya da yakındık. Her hafta amacımız her maçı kazanmak, 3 puan almak. Bu şehirde şampiyonluk kutlayana kadar asla bırakmayacağız. Taraftarlarımız böyle bir maçı, takım da böyle bir taraftarı hak ediyor. Amacımız olabildiğince hızlı şekilde şampiyon olabilmek."