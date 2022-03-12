Anthony Nwakaeme: 'Asla bırakmayacağız'

Spor Toto Süper Lig'de lider Trabzonspor, kendi sahasında Göztepe ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer 6 gole sahne olan maçtan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.



Bordo mavililerde Anthony Nwakaeme maçın ardından şu açıklamayı yaptı:



"Geçen hafta bizim için hayal kırıklığı oldu. Çünkü kazanmaya gittik, kazanmaya da yakındık. Her hafta amacımız her maçı kazanmak, 3 puan almak. Bu şehirde şampiyonluk kutlayana kadar asla bırakmayacağız. Taraftarlarımız böyle bir maçı, takım da böyle bir taraftarı hak ediyor. Amacımız olabildiğince hızlı şekilde şampiyon olabilmek."





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