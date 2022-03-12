Anthony Nwakaeme: "Asla bırakmayacağız"

Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme, Göztepe'yi 4-2 yendikleri maçın ardından açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Anthony Nwakaeme: 'Asla bırakmayacağız'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Mart 2022 21:24
Spor Toto Süper Lig'de lider Trabzonspor, kendi sahasında Göztepe ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer 6 gole sahne olan maçtan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Bordo mavililerde Anthony Nwakaeme maçın ardından şu açıklamayı yaptı:

"Geçen hafta bizim için hayal kırıklığı oldu. Çünkü kazanmaya gittik, kazanmaya da yakındık. Her hafta amacımız her maçı kazanmak, 3 puan almak. Bu şehirde şampiyonluk kutlayana kadar asla bırakmayacağız. Taraftarlarımız böyle bir maçı, takım da böyle bir taraftarı hak ediyor. Amacımız olabildiğince hızlı şekilde şampiyon olabilmek."

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
EN ÇOK OKUNANLAR
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.