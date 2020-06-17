Trabzonspor'un Fenerbahçe ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası rövanş maçında sakatlanan Anthony Nwakaeme ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.



Anthony Nwakaeme'nin MR çekimi, kasık bölgesinde oluşan ödem nedeniyle çarşamba gününe ertelendi. Nijeryalı hücum oyuncusunun durumu son kontrollerinden ardından netleşecek ancak Anthony Nwakaeme, Alanyaspor karşılaşmasında büyük ihtimalle takımını yalnız bırakacak.



AHMET AĞAOĞLU'NDAN TEPKİ



Bu arada Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Nwakaeme'nin sakatlığıyla ilgili olarak "Neredeyse 3. periyot oynanıyor. Futbolcularda birtakım sıkıntılar yaşanması olası. Anthony Nwakaeme'nin sakatlığını Cüneyt Çakır'a fatura ediyorum." açıklamasını yaptı.



