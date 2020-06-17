Anthony Nwakaeme, Alanyaspor maçında çok zor

Trabzonspor'un Fenerbahçe ile oynadığı maçta sakatlanan Anthony Nwakaeme'nin Alanyaspor maçında oynaması beklenmiyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Anthony Nwakaeme, Alanyaspor maçında çok zor
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17 Haziran 2020 12:34
Trabzonspor'un Fenerbahçe ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası rövanş maçında sakatlanan Anthony Nwakaeme ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Anthony Nwakaeme'nin MR çekimi, kasık bölgesinde oluşan ödem nedeniyle çarşamba gününe ertelendi. Nijeryalı hücum oyuncusunun durumu son kontrollerinden ardından netleşecek ancak Anthony Nwakaeme, Alanyaspor karşılaşmasında büyük ihtimalle takımını yalnız bırakacak.

AHMET AĞAOĞLU'NDAN TEPKİ

Bu arada Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Nwakaeme'nin sakatlığıyla ilgili olarak "Neredeyse 3. periyot oynanıyor. Futbolcularda birtakım sıkıntılar yaşanması olası. Anthony Nwakaeme'nin sakatlığını Cüneyt Çakır'a fatura ediyorum." açıklamasını yaptı.



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