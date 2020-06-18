Fenerbahçe ile oynanan kupa maçında sakatlanan Trabzonspor'un yıldızı Anthony Nwakaeme'nin ne kadar süre sahalardan uzak kalacağı belli oldu. Nwakaeme en az 3 hafta oynayamayacak.



TRT Spor'da yer alan habere göre; Trabzonspor'da MR sonucu belli olan Anthony Nwakaeme sakatlığından dolayı 3-6 hafta arası sahalardan uzak kalacak.



31 yaşındaki Anthony Nwakaeme, bu sezon forma giydiği 39 maçta 14 gol atıp 11 asist yaptı.



TRABZONSPOR'UN RESMİ AÇIKLAMASI



"Fenerbahçe maçında aldığı darbeler sonrası sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Anthony Nwakaeme'nin yapılan muayene ve MR kontrolü sonucu sol addüktör kas gurubunda grade iki tear (yırtık) tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır"



İşte Trabzonspor'un kalan fikstürü



Alanyaspor (D)

Ankaragücü

Galatasaray (D)

Antalyaspor

Denizlispor (D)

Konyaspor

Kayserispor (D)



