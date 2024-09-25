Anthony Moris: "Fenerbahçe'ye hazırız"

Union SG kaptanı Anthony Moris, Fenerbahçe ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

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Anthony Moris: 'Fenerbahçe'ye hazırız'
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25 Eylül 2024 19:21
Union SG kaptanı Anthony Moris, Fenerbahçe'nin geçen sezonki güçlü kadrosunu koruduğunu ifade etti.

Sarı-lacivertli takımda geçen sezon da bireysel anlamda çok başarılı oyuncuların olduğunu belirten Moris, "Sahamızda yaşadığımız mağlubiyeti hatırlıyoruz. Bu kez daha gerçekçi bir tavır ortaya koyacağımızı düşünüyoruz. O maça göre rakibin kadrosunda büyük değişiklik olmamasına rağmen hazırlıklıyız." açıklamasını yaptı.

Anthony Moris, 3 yıl önce teknik direktör Sebastien Pocognoli ile birlikte oynadıklarının hatırlatılması üzerine de şunları söyledi:

"Biz senelerce birlikte oynadık ve birbirimize saygımız büyük. Daha önce ona nasıl güveniyorsam bugün de ona antrenör olarak güveniyorum."

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