Anthony Moris: 'Fenerbahçe'ye hazırız'

Union SG kaptanı Anthony Moris, Fenerbahçe'nin geçen sezonki güçlü kadrosunu koruduğunu ifade etti.
Sarı-lacivertli takımda geçen sezon da bireysel anlamda çok başarılı oyuncuların olduğunu belirten Moris, "Sahamızda yaşadığımız mağlubiyeti hatırlıyoruz. Bu kez daha gerçekçi bir tavır ortaya koyacağımızı düşünüyoruz. O maça göre rakibin kadrosunda büyük değişiklik olmamasına rağmen hazırlıklıyız." açıklamasını yaptı.
Anthony Moris, 3 yıl önce teknik direktör Sebastien Pocognoli ile birlikte oynadıklarının hatırlatılması üzerine de şunları söyledi:
"Biz senelerce birlikte oynadık ve birbirimize saygımız büyük. Daha önce ona nasıl güveniyorsam bugün de ona antrenör olarak güveniyorum."
Sarı-lacivertli takımda geçen sezon da bireysel anlamda çok başarılı oyuncuların olduğunu belirten Moris, "Sahamızda yaşadığımız mağlubiyeti hatırlıyoruz. Bu kez daha gerçekçi bir tavır ortaya koyacağımızı düşünüyoruz. O maça göre rakibin kadrosunda büyük değişiklik olmamasına rağmen hazırlıklıyız." açıklamasını yaptı.
Anthony Moris, 3 yıl önce teknik direktör Sebastien Pocognoli ile birlikte oynadıklarının hatırlatılması üzerine de şunları söyledi:
"Biz senelerce birlikte oynadık ve birbirimize saygımız büyük. Daha önce ona nasıl güveniyorsam bugün de ona antrenör olarak güveniyorum."