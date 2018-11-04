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"Anthony Martial, Lionel Messi'ye benziyor"

Manchester United'ın Arjantinli file bekçisi Sergio Romero, takım arkadaşı Anthony Martial'ı Lionel Messi'ye benzetti.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
'Anthony Martial, Lionel Messi'ye benziyor'
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04 Kasım 2018 23:35
Manchester United ve Arjantin Milli Takımı'nın kalecisi Sergio Romero, Anthony Martial'a övgülerde bulundu.

"MESSI'YE BENZİYOR"

Martial ile Messi'nin benzer yönlerinin olduğunu dile getiren Romero, "Anthony Martial, Lionel Messi'ye benziyor. Martial topla hızlandığında bir saniyeden daha kısa sürede durabiliyor. Bir anda hızını düşürebiliyor ve yönünü değiştiriyor" dedi.

"BU KONUDA EŞSİZLER"

Sergio Romero sözlerini "Söylediklerimi başarabilen oyuncu sayısı, bir elin parmaklarını geçmez. Bunu yapan oyuncular özeldir. Messi ve Martial bu konuda eşsizdir" ifadeleriyle tamamladı.

Manchester United ile 2021'e dek sözleşmesi bulunan Romero, bu sezon 2 maçta oynadı ve 1 gol yedi.



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