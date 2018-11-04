ve Arjantin Milli Takımı'nın kalecisi, Anthony Martial'a övgülerde bulundu.Martial ile Messi'nin benzer yönlerinin olduğunu dile getiren Romero, "Anthony Martial, Lionel Messi'ye benziyor. Martial topla hızlandığında bir saniyeden daha kısa sürede durabiliyor. Bir anda hızını düşürebiliyor ve yönünü değiştiriyor" dedi.Sergio Romero sözlerini "Söylediklerimi başarabilen oyuncu sayısı, bir elin parmaklarını geçmez. Bunu yapan oyuncular özeldir. Messi ve Martial bu konuda eşsizdir" ifadeleriyle tamamladı.Manchester United ile 2021'e dek sözleşmesi bulunan Romero, bu sezon 2 maçta oynadı ve 1 gol yedi.