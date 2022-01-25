Anthony Martial adım adım Sevilla'ya!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manhcester United'da istediği süreyi alamadığı için ayrılık talebini yönetime ileten Anthony Martial için flaş bir gelişme yaşandı.



Marca'nın haberine göre, Sevilla'nın, Manchester United'da fazla süre alamayan Anthony Martial için sezon sonuna kadar kiralama teklifi yaptığı ve İngiliz kulübünün bu teklifi kabul ettiği belirtildi.



İspanyol kulübünün bu transfer için herhangi bir transfer ücreti ödemeyeceği, oyuncuya ise yaklaşık 6 milyon euro verileceği vurgulandı.



Haberde Fransız forvetin de Sevilla'ya gitmeye sıcak baktığı kaydedildi.



Ayrıca, Martial'in sağlık kontrolünden geçmek için kısa süre içinde İspanya'ya gideceği ve Perşembe günü yeni takımıyla idmanlara çıkacağı ifade edildi.



Fransız oyuncu bu sezon Manchester United ile çıktığı 11 maçta, 1 gol attı.





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