Anthony Edwards'dan, sezonun belki de en iyi smacı!

Minnesota Timberwolves'un çaylak oyuncusu Anthony Edwards, dün gece Toronto Raptors forveti Yuta Watanabe'nin üzerinden vurduğu smaçla geceye damgasını vurdu.Edwards, Minnesota'nın Raptors'a karşı aldığı 81-86'lık mağlubiyetinin ardından maç sonrası röportajında, şimdiden sezonun en iyisi olarak gösterilen bu smaçla ilgili şu ifadeleri kullandı:Olağanüstü smacına rağmen Edwards, karşılaşmayı yalnızca 3/14 isabetle 7 sayıyla tamamlayabilmişti ve Timberwolves, takım olarak şutlarının yalnızca %23.7'sinde isabet bulabilmişti.Fakat Edwards'ın poster smacı, buna rağmen uzun süre hatırlanacak bir oyun olacak: