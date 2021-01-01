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Anthony Edwards'dan, sezonun belki de en iyi smacı!

Minnesota Timberwolves'un çaylak oyuncusu Anthony Edwards, dün gece Toronto Raptors forveti Yuta Watanabe'nin üzerinden vurduğu smaçla geceye damgasını vurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Minnesota Timberwolves'un çaylak oyuncusu Anthony Edwards, dün gece Toronto Raptors forveti Yuta Watanabe'nin üzerinden vurduğu smaçla geceye damgasını vurdu.

Edwards, Minnesota'nın Raptors'a karşı aldığı 81-86'lık mağlubiyetinin ardından maç sonrası röportajında, şimdiden sezonun en iyisi olarak gösterilen bu smaçla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Güzeldi. Smaç pek umrumda değil, ben kazanacağımızı umuyordum."

Olağanüstü smacına rağmen Edwards, karşılaşmayı yalnızca 3/14 isabetle 7 sayıyla tamamlayabilmişti ve Timberwolves, takım olarak şutlarının yalnızca %23.7'sinde isabet bulabilmişti. 

Fakat Edwards'ın poster smacı, buna rağmen uzun süre hatırlanacak bir oyun olacak:

 

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