Minnesota Timberwolves yıldızı Anthony Edwards, yeni sezonda forma numarasını 1'den 5'e değiştirdiğini söyledi.



Edwards, The Athletic'ten Shams Charania ile yaptığı bir röportajda forma numarasını hayatının büyük bir bölümünde kullandığı 5 numara olarak değiştirdiğini duyurdu:



"Bu yıl 1 numaradan 5 numaraya geçiyorum. Güzel olacak. Beş her zaman asıl numaramdı. Lisede, üniversitede, AAU'da. Her zaman istediğim bir numaraydı. Draft edildiğimde almaya çalıştığımda alamamıştım. Takım arkadaşım kullanıyordu. Bu yıl bir fırsat oluştu ve ben de değerlendirdim."



Malik Beasley, Edwards'ın 2020-21 ve 2021-22'de NBA'deki ilk iki sezonunda 5 numarayı giyen isimdi. Geçtiğimiz sezon ise Kyle Anderson bu numarayı giymişti. Edwards, Anderson'ın 1 numarayı, kendisinin ise 5 numarayı tercih ettiği için aralarında değişim yaptıklarını açıkladı:



"Doğru zamanı bekliyorduk. Kyle zaten 1 numarayı istiyordu, o yüzden o 1'i, ben de 5'i alacağım."



Geçtiğimiz sezon kariyerinde ilk kez All-Star seçilmiş olan Ant, %45,9 şut isabetiyle 24,6 sayı, 5,8 ribaund ve 4,4 asist ortalamalar yakalamıştı.