Anthony Edwards'ın boyu 1.98'e ulaştı!

Minnesota Timberwolves guardı Anthony Edwards'ın, Draft edildiğinden bu yana yaklaşık 5 santimetre uzadığı ve boyunun 1.98'e ulaştığı bildirildi.



Wolves koçu Chris Finch, Minnesota Eyalet Fuarı'ndaki Star Tribune standında, durumla ilgili şunları söyledi:



"Bu tam Ant'lik bir şey. Bana '1.98 olmayayım, yoksa Michael Jordan olacağım' diyordu."



Edwards'ın boy uzaması, Timberwolves'un kendisini belirli kadrolarda uzun forvet olarak kullanmasını sağlayabilir:



"Kendisi son derece benzersiz bir oyuncu ve oldukça da yetenekli. Ancak ona koçluk yaptığınızda çok net olmanız gerekiyor. Ona 'Sahada şunu yapman lazım' diyorum ve aynen onu yapıyor. Bunu sezonun sonlarına doğru keşfetmiştik.



Ona 'Bu gece yedi ribaund alman lazım' diyorum mesela. Hemen hemen her maç veya her periyodda önüne bazı hedefler koyardık. Odaklanması için bir şeyler veriyorsunuz ve o da çıkıp onu yapıyor."



