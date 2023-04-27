Minnesota Timberwolves yıldızı Anthony Edwards'ın, Ball Arena'daki iki çalışana karşı üçüncü dereceden saldırıyla suçlandığı açıklandı.



Edwards, Denver polisi tarafından, takımının Nuggets'a yenildiği son playoff maçının ardından bir sandalyeyi fırlatarak Ball Arena'da çalışan iki kadına vurduğu için, üçüncü dereceden saldırıyla suçlandı.



Denver'ın geçtiğimiz Salı gecesi Minnesota'yı 112-109 yenerek playoff ilk turunu kazandığı 5. maçta, Edwards son saniyede bir üçlük denemesini kaçırmıştı.



Denver polisinin raporu, Edwards'ın sahadan soyunma odasına doğru yürürken sandalyeyi savurduğunu ve çalışanları yaraladığını belirtti. Denver polis sözcüsü Jay Casillas, bu kişilerin yaralarının ciddi olmadığını söyledi.



Polise göre Edwards, "bilerek veya pervasızca" bedensel yaralanmaya neden olmak olarak tanımlanan üçüncü derece kabahatten suçlandı. Edwards'ın 9 Haziran'da mahkemeye çıkması planlanıyor.



Timberwolves Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "iddia edilen olaydan haberdar olduklarını" ve "daha fazla bilgi toplama sürecinde olduklarını" duyurmuş ve daha fazla yorum yapmamıştı.





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