Anthony Davis'in iyileşme sürecinde "bir aksaklık yok!"

Los Angeles Lakers süperstarı Anthony Davis'in hala iyileşme sürecinde olduğu ve hiçbir aksaklık olmadığı bildirildi.



Davis, Şubat ayı ortalarında yaşadığı kalf sakatlığının ardından halen iyileşme sürecinde yer alıyor.



Lakers koçu Frank Vogel, Davis'in iyileşmesinde herhangi bir engel olmadığını, ancak Lakers'ın sakatlığı konusunda temkinli olmak istediğini söyledi:



"Bir aksilik yok. Sadece hazırlık sürecinin doğru hızda ilerlediğine emin olarak, sakatlığı tamamen arkasında bırakması konusunda temkinli davranıyoruz."



13 Şubat'tan beri kadro dışı olan Davis'in ne zaman parkelere döneceği, halen belirsizliğini koruyor.



