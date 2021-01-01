Anthony Davis yakın zamanda dönecek!

Los Angeles Lakers başantrenörü Frank Vogel, Anthony Davis'in doktorlardan saha içi aktivitelerine dönme iznini aldığını söyledi.



Vogel, Davis'in Cumartesi veya Pazartesi Utah Jazz karşısında oynayamayacağını, ancak her iki maçta da geri dönüşünün "gündem dışı" olmadığını sözlerine ekledi.



Davis, kalf zorlanması ve aşil tendonu sakatlığı nedeniyle 14 Şubat'tan beri forma giymiyor.



Vogel'ın geri döndüğünde AD'nin "kısa aralıklarla" oynayacağını ve başlangıçta maç başına yaklaşık 15 dakika ile sınırlı olacağını tahmin ettiği bildirildi.



28 yaşındaki oyuncu, Lakers ile ikinci sezonunda 23 maçta 22.5 sayı, 8.4 ribaund, 3.0 asist, 1.8 blok ve 1.3 top çalma ortalamaları kaydetmişti.



