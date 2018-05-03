Anthony Davis: "Warriors'ı yenebiliriz"

New Orleans Pelicans süperstarı Anthony Davis, Batı yarı finallerinde karşılaşacakları rakipleri Golden State Warriors'ı "Yenebileceklerini bildiklerini" söyledi.
AD, antrenmanda "Onları yenebileceğimizi biliyoruz. Normal sezonda yenmiştik. Ve kaybettiğimiz her maçta da vardık. Yani iyi bir eşleşme olduğunu biliyoruz ve kendimize güveniyoruz. Her sayı attıklarında, sonrasında da şut sokacaklarını biliyoruz. Yalnızca daha hızlı olmamız gerekiyor."
şeklinde konuştu.
Pelicans ekibi, Warriors'a karşı normal sezonda 1-3 serisinde.