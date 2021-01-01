Anthony Davis ve Dwight Howard arasında tartışma çıktı!

Los Angeles Lakers uzunları Anthony Davis ve Dwight Howard, dün gece Phoenix Suns'a karşı oynanan maçta bir tartışmaya girdiler.



Howard bir mola sırasında otururken, Davis'in kendisine yaklaşarak kolundan tuttuğu görüldü. İkili, takım arkadaşları tarafından hızlıca ayrıldı.



Maç sonrası röportajda 35 yaşındaki Howard, AD ile anlaşmazlığını aralarında hallettiklerini söyleyerek, insanları bu konuyla ilgili aşırı tepki vermemeye davet etti:



"Orada aramızda çözdük. Sahadaki bir konu hakkında anlaşmazlık yaşamıştık. İkimiz de kazanma konusunda çok tutkulu adamlarız ve bu maçı kaybetmek istemiyorduk. Yetişkin adamlar arasında olur böyle şeyler. Ama zaten aramızda hallettik. O benim kardeşimdir, bir sorunumuz yok. Bunu olduğundan büyük gibi göstermeye de gerek yok."



"GEÇTİ GİTTİ..."



Karşılaşmayı 22 sayı ve 14 ribaund ile tamamlayan Davis, anlaşmazlığın bir ikili oyun pozisyonunun nasıl oynanacağıyla ilgili olduğunu söyledi:



"Geçti gitti. Olayda sonra DH ile bunun hakkında konuştuk ve devre arasındayken soyunma odasında aramızda çözdük."



Lakers, karşılaşmada Suns'a 115-105 mağlup olmuştu.



