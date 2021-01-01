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Anthony Davis, Suns'a karşı 5. maçta yok!

Los Angeles Lakers yıldızı Anthony Davis'in, Phoenix Suns'a karşı oynanan playoff ilk turu serisinin 4. maçını kasığındaki gerilme nedeniyle terk etmesi sonrası, bu geceki 5. maçı kaçırmasının beklendiği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers yıldızı Anthony Davis'in, Phoenix Suns'a karşı oynanan playoff ilk turu serisinin 4. maçını kasığındaki gerilme nedeniyle terk etmesi sonrası, bu geceki 5. maçı kaçırmasının beklendiği bildirildi.

Ancak, serinin ilerleyen bölümlerinde AD'nin durumu hakkında iyimserlik bulunduğu belirtildi.

ESPN'den Dave McMenamin'e göre, Davis'in oynamasıyla ilgili resmi durumu "şüpheli" olarak kaydedilmiş durumda.

Davis, geçtiğimiz Pazar günü 92-100 mağlup olunan maçı, ilk yarıdaki bir turnike girişiminin ardından yere düşüp sol uyluğunu tuttuktan sonra terk etmişti. 28 yaşındaki oyuncu ayrıca 3. maçta dizini incitmiş, ancak buna rağmen 2-2'lik serinin dört maçında da forma giymişti.

Davis şu anda seride %40.3 şut isabetiyle 21.8 sayı, 8.0 ribaund, 3.0 asist ve 2.0 blok ortalamalarına sahip.


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