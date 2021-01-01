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Anthony Davis: "Þu sýralar berbatým..."

Los Angeles Lakers süperstarý Anthony Davis, Lakers'ýn dün gece Milwaukee Bucks'a karþý aldýðý 113-106'lýk galibiyetteki performansý karþýsýnda hayal kýrýklýðýna uðradýðýný belirtti.

Haber; Sporx.com, Fotoðraf; NBA.com
Los Angeles Lakers süperstarý Anthony Davis, Lakers'ýn dün gece Milwaukee Bucks'a karþý aldýðý 113-106'lýk galibiyetteki performansý karþýsýnda hayal kýrýklýðýna uðradýðýný belirtti.

Davis, agresifliðinden memnun olsa da, "þu sýralar berbat oynadýðýný" itiraf etti:

"Daha iyi bir basketbolcu olmak için hep kendime baský yapan biriyim ve bunu yapmayý býrakmayacaðým. Kendime karþý dürüst olmak gerekirse, bence þu sýralar berbat oynuyorum. Þut sokamýyorum. Serbest atýþ sokamýyorum. Ama bu geceki agresifliðimle, boyalý alanda sýrtý dönük oynayarak, diðer adamlar için alan boþluðu saðladýðýmý düþünüyorum."

Davis geceyi 18 sayý (8/18 isabetle), 9 ribaund ve 6 asist ile kapatmýþtý.

AD dün gece 10 þut kaçýrarak, sezondaki %53.2'lik ortalamasýna kýyasla yalnýzca %44.4 isabetle oynamýþ oldu. Ayrýca faul çizgisinden yalnýzca 2/5 isabetle oynayan AD, kariyer ortalamasý %80.1'e kýyasla, son üç maçýnda %63.6 isabette kaldý.

Lakers deplasmanda namaðlup (8-0) olmayý sürdürürken, sezondaki derecesini 12-4'e yükseltti.


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