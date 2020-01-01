Anthony Davis, sezonun ilk maçını kaçırabilir!

Los Angeles Lakers süperstarı Anthony Davis'in, yaralı sağ gözü nedeniyle Perşembe günkü normal sezon maçını kaçırabileceği bildirildi.



Cumartesi günkü hazırlık maçı sırasında, Michael Carter-Williams'ın parmağı, Davis'in sağ gözüne girmişti.



Koç Frank Vogel bir video konferansında şunları söyledi:



"Şu anda her gün ayrı değerlendiriliyor ve rahatsızlığı bulunurken, Perşembe günü oynayamayacağına dair bazı endişeler var. Ama oynayacağını umuyoruz ve bunun nasıl gelişeceğini göreceğiz. Önümüzdeki her gün değerlendirilecek."



Lakers'ın, lig kurallarına göre bugün Davis'in durumunu güncellemesi gerekecek.



