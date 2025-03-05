Kyrie Irving'in sezonu kapatan sakatlığının ardından Dallas Mavericks'in play-off umutları ciddi bir darbe aldı. Bu durum, Anthony Davis'in de sezonu erken kapatması ihtimalini gündeme getirdi.



Dallas Mavericks, Batı Konferansı'nda şu anda 10. sırada bulunuyor ve play-in turnuvası için Phoenix Suns'a karşı üç galibiyetlik bir avantaja sahip.



Davis, Mavericks formasyla ilk maçında kas gerilmesi yaşayarak sakatlandı. Shams Charania, Davis'in durumu hakkında şu açıklamayı yaptı: "Kendi temsilcileriyle birlikte durumu gözden geçirecekler. Bu sezon Davis'i tekrar göremememiz ihtimali oldukça yüksek."



Davis, sakatlanmadan önce 25.7 sayı, 12 ribaund, 3.4 asist ve 2.2 blok ortalamalarıyla All-NBA seviyesinde bir performans gösteriyordu.



