Anthony Davis: "Pelicans'a takım adı vermedim"

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New Orleans Pelicans'tan takasını isteyen Anthony Davis, bir açıklama yayınlayarak neden böyle bir karar aldığını duyurdu.Anthony Davis, "dedi.Daha önce bazı NBA muhabirleri, Anthony Davis'in New Orleans Pelicans'a Los Angeles Lakers'a takas olmak istediğine dair bir mesaj verdiğini de yazmıştı.