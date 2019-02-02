Anthony Davis: "Pelicans'a takım adı vermedim"

New Orleans Pelicans'tan takasını isteyen Anthony Davis, bir açıklama yayınlayarak neden böyle bir karar aldığını duyurdu.
Anthony Davis, "Zamanımın geldiğini hissettim. Şehre, organizasyona, taraftarlara elimden gelen her şeyi verdim. Bu oyunu daha fazla ne kadar oynayacağımı bilmiyorum. İnsanların kariyerleri kısadır ve benim de zamanımın geldiğini düşünüyordum. Pelicans'a 'Şu takıma takas olmak istiyorum' gibi bir şey söylemedim. Asla, Pelicans'a bir adres vermedim. Fakat, belki de temsilcilerimin bazı takımlarla daha fazla iletişimi vardır. Bunu bilemem."
dedi.
Daha önce bazı NBA muhabirleri, Anthony Davis'in New Orleans Pelicans'a Los Angeles Lakers'a takas olmak istediğine dair bir mesaj verdiğini de yazmıştı.