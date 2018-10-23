"Anthony Davis, New Orleans'ta kalmak için sebep arıyor" iddiası

New Orleans Pelicans süperstarı Anthony Davis'in, sezon sonunda serbest kaldığında takımdan ayrılmasından ziyade, "NOLA'da kalmak için sebep bulmaya çalıştığı" iddiaları ortaya atıldı.
ESPN'den Adrian Wojnarowski, yine bir ESPN yazarı olan Brian Windhorst'un podcastinde Davis'in sene sonu durumuyla ilgili şöyle konuştu: "Anthony ile ilgili hissiyatım hep kalmak için kendine neden araması şeklinde olmuştu. Anthony'nin New Orleans'ta kalmak için sebep arayan biri olduğunu hep düşündüm. Ve bu durumun, kendisinin oradan bıkmasına kadar süreceğini düşünüyorum." "Boston ve L.A.'in, eğer o uygun olursa ilginç bir seçim olacağını düşünüyorum. Özellikle de Lakers bu yaz dışarıda kalırsa."