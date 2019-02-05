Anthony Davis, neden takaslanamadı?

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Anthony Davis'in Los Angeles Lakers'a takaslanacağı haberlerinin çıkmasının ardından takasın son tarihi 7 Şubat geçti ve 'The Brow'un takası yaz aylarına kaldı.Çeşitli medya kuruluşlarında, takasın her an bitebileceği, görüşmelerin devam ettiği yazılıyordu ancak artık 'Neden gerçekleşmedi?" haberleri manşetlere çıkmaya başladı. ESPN'den Brian Windhorst, The Hoop Collective podcastinde yaşananları anlattı."Saat 15.00'İi gösterdiğinde telefonum çalıyordu, arayan herkes Anthony Davis ve menajeri Rich Paul'u suçluyordu. Menajerler, diğer takımlar, ligden bazı kişiler, "Adamım, gerçekten bu işi batırdılar." diyordu.Bu takastaki riskleri düşünecek olursak, Lakers gerçekten her şeyi riske etti. Anthony Davis'in de buradaki tavrı biraz lezzetsizdi. Onu alabilecek takımlara yönelik çıkan haberler de, bu takımların riskleri almamasına neden oldu."