Anthony Davis, Mavericks ile kontratını uzatmaya hazırlanıyor

ESPN kaynaklarına göre, yıldız oyuncu Anthony Davis, Dallas Mavericks ile uzun vadeli bir kontrat imzalamaya hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Anthony Davis, Mavericks ile kontratını uzatmaya hazırlanıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Şubat 2025 12:00
ESPN kaynaklarına göre, yıldız oyuncu Anthony Davis, Dallas Mavericks ile uzun vadeli bir kontrat imzalamaya hazırlanıyor.

Los Angeles Lakers'taki geleceğine dair soru işaretleri bulunan Davis, Dallas'ta Kyrie Irving ile benzer yaş aralığında bir oyuncu olarak uzun vadeli bir yapı kurmayı hedefliyor.

Dallas Mavericks genel menajeri Nico Harrison, Davis'in Nike döneminden eski bir marka yöneticisi olarak oyuncuyla yakın bir ilişkisi bulunuyor.

Davis'in uzun süredir tercih ettiği pozisyon olan uzun forvet olarak oynayabileceği bir sistem kurmaya çalışan Mavericks, Daniel Gafford ve Dereck Lively gibi güçlü pivot rotasyonuna sahip.


YENİ ÜYELERE Özel İlk Kuponunun Tamamı Bizden! kampanyası! BU FIRSATI KAÇIRMAYIN <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery