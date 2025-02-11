ESPN kaynaklarına göre, yıldız oyuncu Anthony Davis, Dallas Mavericks ile uzun vadeli bir kontrat imzalamaya hazırlanıyor.



Los Angeles Lakers'taki geleceğine dair soru işaretleri bulunan Davis, Dallas'ta Kyrie Irving ile benzer yaş aralığında bir oyuncu olarak uzun vadeli bir yapı kurmayı hedefliyor.



Dallas Mavericks genel menajeri Nico Harrison, Davis'in Nike döneminden eski bir marka yöneticisi olarak oyuncuyla yakın bir ilişkisi bulunuyor.



Davis'in uzun süredir tercih ettiği pozisyon olan uzun forvet olarak oynayabileceği bir sistem kurmaya çalışan Mavericks, Daniel Gafford ve Dereck Lively gibi güçlü pivot rotasyonuna sahip.



