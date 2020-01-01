Anthony Davis, Lakers ile maksimum kontrat imzaladı!

Los Angeles Lakers süperstarı Anthony Davis'in, son şampiyon Lakers ile kalmak için beş yıllığı 190 milyon dolarlık bir maksimum kontrat anlaşması işlemlerini tamamlamak üzere olduğu bildirildi.



Klutch Sports CEO'su ve kurucusu Rich Paul'e göre anlaşma, 2024-25 sezonunda, anlaşmanın beşinci yılından önce erken fesih opsiyonu içeriyor.



Davis'in sözleşmeyi bugünün sonuna doğru imzalaması bekleniyordu. AD'nin beş yıllık maksimum kontrat teklifini kabul etmeden önce, birkaç kısa ve uzun vadeli sözleşme senaryolarını değerlendirdiği kaydedildi.



ESPN'den Bobby Marks'a göre Davis, bu sezon 32.742.000 dolar, 2021-22 sezonunda 35.361.360 dolar, 2022-23 sezonunda 37.980.720 dolar, 2023-24 sezonunda 40.600.080 dolar ve anlaşmanın beşinci yılında 43.219.440 dolar kazanacak.



Davis geçtiğimiz sezon maç başına 26.1 sayı, 9.3 ribaund, 3.2 asist, 2.3 blok ve 1.5 top çalma ortalamaları ile oynamış, üçlük çizgisi gerisinden %33, genel olarak %50 ve serbest atış çizgisinden ise kariyerinin en iyisi olan %84.6 şut isabetiyle oynamıştı.



Davis, playofflarda performansını yükseltmiş, genel olarak %57 olmak üzere %38 üçlük isabetiyle oynamış, 27.7 sayı, 9.7 ribaund, 3.5 asist, 1.4 blok ve 1.2 top çalma ortalamaları yakalamıştı.



