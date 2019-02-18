"Anthony Davis kenarda tutulmaya uğraşılacak" iddiası..

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New Orleans Pelicans'ın yeni genel menajeri Danny Ferry'nin, NBA yetkililerini Anthony Davis'i oynamaya zorlayan kuralları yeniden düşünmeye ikna etmeye çalışacağı açıklandı.Pelicans yetkililerine göre, Davis'in durumunu çevreleyen rahatsızlık, kendisini sezon boyunca kenarda tutarak azaltılabilir.Koç Alvin Gentry kısa süre önce buna benzer dikkat dağınıklıklarına "çöplük ateşi" benzetmesini yapmıştı.NBA başkanı Adam Silver, durumla ilgili "takım için ve açıkçası Anthony için de çok sağlıksız bir durum" ifadesini kullanmıştı.