Los Angeles Lakers koçu Darvin Ham, Anthony Davis'in bu gece Golden State Warriors'a karşı Batı yarı finallerinin 6. maçında oynamasını beklediğini söyledi.



Davis, Warriors'ın 121-106 kazandığı 5. maçın dördüncü çeyreğinde Golden State pivotu Kevon Looney'nin dirseğinin yanlışlıkla kafasına çarpmasıyla sakatlanmış, bitime 7:43 kala sahayı tekerlekli sandalyeyle yardımıyla terk etmişti.



Ham, Davis'in Golden State'e karşı bu geceki 6. maçta oynama durumunun "muhtemel" olarak listeleneceğini belirtti:



"Onunla konuştuk ve kendini harika hissediyor. Sağlık personelimiz bize harika bir güncelleme sundu. Beyin sarsıntısı protokolünde değil. Bu harika. Kendisi bizim başarı düzeyimize sahanın her iki tarafında yaptıklarıyla doğrudan katkı sağlayan bir oyuncu. Yani bu haber bizim için muazzam oldu."



Davis, Warriors'a karşı bu seride oynadığı beş maçta 22.4 sayı, 13.4 ribaund ve 3.4 asist ortalamaları yakaladı.





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