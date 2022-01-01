Anthony Davis, en az 4 hafta yok!

Los Angeles Lakers, takımın yıldızı Anthony Davis'e çekilen MR'da ayak burkulması çıktığını ve en az dört hafta parkelerden uzak kalacağını duyurdu.



Geçtiğimiz Çarşamba gecesi Utah Jazz ile oynadığı maçta geçirdiği sakatlık sonrası MR taramasından önce en az iki hafta kaçırması beklenen AD, dört haftalık zaman çizelgesinden sonra ekibin tıbbi personeli tarafından yeniden değerlendirilecek.



Lakers, bu sezon Davis'in olmadığı maçlarda 10-11'lik bir seriye sahipken, kendisi kadrodayken 20-17'lik bir seri yakalamış durumda. AD bu sezon, 23.1 sayı, 9.7 ribaund, 2.9 asist, 2.3 blok ve 1.2 top çalma ortalamalarıyla oynuyor.



