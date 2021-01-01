Anthony Davis bu gece dönüyor!: "%100 sağlıklıyım!"

Los Angeles Lakers süperstarı Anthony Davis, bir aksilik yaşamadığı takdirde bu gece Dallas Mavericks'e karşı parkelere dönmeyi planladığını söyledi.



Davis, sakatlığı geçirdiğinde 30 maç kaçıracağını bilmediğini, ancak bunun küçük bir kalf zorlanmasından daha fazlası olduğunu anladığını açıkladı:



"İlk sakatlandığım andan itibaren geçen süreçten önce o bölgede bir acı vardı. İkinci kez olduğunda, bunu söylemekten nefret ediyorum, ama hiç Aşilim kopmamış olmasına rağmen keskin bir acı hissetmiştim ve yırtılıyormuş gibi gelmişti. Daha önce hiç hissetmediğim bir şeydi.



Çok zorlu bir baskıydı. Ayağımı esnetmek gibi şeyler yapmak çok acı vericiydi, bu yüzden ciddi bir şey olduğunu anlamıştım. Belki olabileceği kadar ciddi değildi ama yine de oldukça önemli bir sakatlıktı."



"%100 SAĞLIKLIYIM, HARİKAYIM"



Şimdi, Davis tüm bunları geride bırakmayı ve sezonu güçlü bir şekilde tamamlamayı umduğunu sözlerine ekledi:



"Geri döndüğümde %100 sağlıklı olduğumdan emin olmak istedim. Kariyerimin geri kalanını bir kenara bırakın, sezonun geri kalanında bile bunu tekrar tekrar yaşamak zorunda kalmak istemedim. Bu ne benim için, ne de ekibim için adil olmazdı. Şimdi iyi hissediyorum. %100 sağlıklıyım diyebilirim. Harika hissediyorum."



Başantrenör Frank Vogel, AD'ye oynayacağı maçlarda 15 dakikalık limit koymayı planladığını belirtmişti.



Davis sakatlanmadan önce, maç başına 22.5 sayı, 8.4 ribaund, 3.0 asist, 1.8 blok ve 1.3 top çalma ortalamaları yakalıyordu.



