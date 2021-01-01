"Anthony Davis, birkaç yıla Chicago yolcusu olabilir" iddiası!

The Ringer yazarı Kevin O'Connor, Los Angeles Lakers süperstarı Anthony Davis'in birkaç yıl içinde Chicago Bulls'a takas edilebileceğini iddia etti.



O'Connor bu iddiada bulunsa da, Lakers'ın özellikle LeBron James'in istediği bir oyuncuyu takas etmesinin zor olduğunu açıkladı:



"NBA'de neredeyse hiçbir şeyden tam olarak emin olamıyorsunuz. Bir numaralı kural, beklenmeyeni beklemektir. Ancak Lakers'ın, LeBron'un istediği Davis'i yollama zamanının geldiğine karar vermesi oldukça şok edici olurdu. AD, L.A.'den gitmek ister miydi? Peki ya Klutch ajansı, AD'nin gitmesini ister miydi?"



O'Connor ayrıca, Bulls ekibini Davis için birkaç yıl içinde olası bir hedef olarak adlandırdı:



"Bunun olacağını sanmıyorum. Ama birkaç yıl içinde olur mu? Tabii, neden olmasın. LeBron 40'ına yaklaşırken neler olacağını kim bilebilir? AD zaten, fırsatı olursa memleketinin takımı Bulls için oynamayı 'kesinlikle düşüneceğini' söylemişti.



Burada tamamen spekülasyon yapıyorum, ancak belki gelecekte varsayımsal bir imza ve takas işleminde, AD'den Chicago'ya, Lonzo Ball'dan ise Los Angeles'a dönüş yolu olabilir."



Davis şu anda 16-16 derecesine sahip olan ve bu sezon Batı Konferansı'nda altıncı sırada yer alan Lakers'ta 23.3 sayı ve 9.9 ribaund ortalamalarıyla oynuyor.



