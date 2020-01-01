Anthony Davis acele etmiyor, Þükran Günü'nü bekliyor!

Los Angeles Lakers süperstarý Anthony Davis'in, Lakers ile yeni bir sözleþme yapmak için acele etmediði bildirildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, 27 yaþýndaki Davis'in birkaç olasý sözleþme uzunluðunu ve yapýsýný deðerlendirdiðini ve Þükran Günü sonrasýna kadar Lakers ile yeni bir anlaþma imzalama niyetinde olmadýðýný söyledi.



Kariyerinde yedi kez All-Star olan Davis'in Los Angeles'a maksimum kontratla dönmeye hazýrlandýðý, ancak iki ila beþ yýl arasýnda herhangi bir yerde olabilecek bir sonraki sözleþmesinin süresiyle ilgili seçeneklere sahip olacaðý bildirildi.



Ýki yýllýk bir anlaþma, Davis'in bir kez daha serbest bir oyuncu olmadan önce 10 yýllýk bir hizmet süresi geçirmesi anlamýna gelecek. Bu, Davis'in 2022'deki maaþ sýnýrýnýn %35'i miktarýndan baþlayacak bir ücret almasýný saðlayacak. Bu senaryoda, takým arkadaþý LeBron James ile ayný zamanda serbest oyuncu dönemine de girmiþ olacak.



Davis ayrýca herhangi bir riski en aza indirerek, bu ölü sezonda en fazla beþ yýllýk bir anlaþma imzalamayý da seçebilir. Bu seçenek, sözleþme süresi boyunca yaklaþýk 189 milyon dolar kazanmasýný saðlarken, 30'lu yaþlarýnýn baþýna kadar tekrar serbest bir oyuncu olmamasýný saðlayabilir.



