2013 NBA Draftı'nda birinci sıradan seçilen Anthony Bennett'ın, basketbol kariyerine İsrail'de Hapoel Jerusalem ekibiyle devam edeceği bildirildi.



Bennett, NBA'de en son 2016-17 sezonunda Brooklyn Nets forması giymişti.



28 yaşındaki oyuncu, ilk dört sezonunda dört farklı NBA takımında oynamıştı. Cleveland Cavaliers ile başladığı kariyerine Minnesota Timberwolves ile devam eden Bennett, ardından sırasıyla Toronto Raptors'ta ve Nets'te oynamıştı.



Bennett ayrıca NBA G League'de yer aldığı dört farklı sezonun yanı sıra, ülkemizde tek sezon Fenerbahçe forması da giymişti.



Bennett en son, 2020 Tokyo Olimpiyatları elemelerinde Kanada Milli takımı forması giymiş ve oynadığı üç maçta oldukça az süre almıştı.



