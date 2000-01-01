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Antetokounmpo kardeşler, Yunanistan'a 20 bin maske yardımı yaptı!

Milwaukee Bucks yıldızı Giannis Antetokounmpo ve kardeşlerinin, memleketleri Yunanistan'a 20.000 koruyucu yüz maskesi bağışladıkları açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Milwaukee Bucks yıldızı Giannis Antetokounmpo ve kardeşlerinin, memleketleri Yunanistan'a 20.000 koruyucu yüz maskesi bağışladıkları açıklandı.

Antetokounmpo ailesi, maskeleri Atina şehirleri ve Atina'nın kenar mahallelerinin bulunduğu Zografou arasında paylaştı.

Zografou Belediye Başkanı Vassilis Thodas, bağışla ilgili şunları söyledi:

"Antetokounmpo kardeşlere, tüm gezegen için zor zamanlara yol açtığı için daha da büyük olan cömert bağışları için teşekkür etmek istiyorum. Bağışları ile şehrimizi unutmadıklarını gösterdiler ve açıkladığımız gibi, koronavirüs kabusu gittiğinde, Zografou Belediyesi Giannis ve kardeşlerini uygun bir şekilde onurlandıracaklar."

Maskeler belediyenin işçilerine ve koronavirüs için en savunmasız vatandaşlara dağıtılacak.


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