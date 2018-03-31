Antetokounmpo: "Adımı doğru yazsalar 1 milyon oy alırdım"

All-Star 2018 için resmi olarak izleyici oylarının devam ettiği şu günlerde, Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, soyadının kendisini büyük bir dezavantaja düşürdüğünü biliyor.



NBA oy kurallarına göre, oyların sayılması için Antetokounmpo'nun adının ve soyadının doğru yazıldığından emin olmak gerekiyor.



Giannis'le takım antrenmanı sırasında yapılan röportajda, şu diyalog konuşuldu:



"Birçok insanın twitter'da adınızı doğru yazabildiğine şaşırıyor musunuz?



Giannis: "Şaşırdım. Adımı yazmayı bilmeyenler yüzünden kaç oyumun sayılmadığını düşünün. Herkes ismimi doğru bir şekilde yazsa 1 milyon oy alırdım."



Antetokounmpo, geçtiğimiz sezon ilk defa All-Star olmuş ve güzel bir performans ortaya koymuştu.



