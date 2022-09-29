Ante Zizic: 'Tarih yazmak için Anadolu Efes'teyim'

Anadolu Efes kadrosuna bu yaz katılan Hırvat pivot Ante Zizic, yeni sezon öncesi Sporx'ten Hakan Celep'in sorularını yanıtladı.



Transferini değerlendiren Zizic, "Anadolu Efes'e transfer olmak harika bir durum kariyerim için. Son yıllarda bu ligi domine eden ve son iki sezon şampiyon olan bir takıma katılmak beraberinde büyük bir baskıyı ve beklentiyi de getiriyor. Anadolu Efes forması giymek, aynı zamanda mümkün olan en yüksek başarıyı hedeflemeyi de gerektiriyor." dedi.



Bu yıl yapılan transferler ile ilgili sorumuza Hırvat yıldız, "Anadolu Efes, 5 yıl kadar önce olması gereken yerin uzağındaydı. Yeniden yapılanma sürecinin sonrasında büyük başarılar elde ettiler. EuroLeague'i en çok domine eden takım oldular. Şimdi yeniden benzer bir yapılanma, benzer bir hedef için yapıldı." yorumunu yaptı.



"TARİH YAZAN EKİBİN PARÇASI OLMAK İSTEDİM"



Anadolu Efes'in son 2 sezonu EuroLeague'de şampiyonlukla noktalaması ve tarihi bir başarının eşiğinde olmasıyla ilgili sorumuza Zizic, "EuroLeague tarihinde 3 defa üst üste şampiyon olabilmiş sadece iki takım var. Yakın geçmişte ise kimse bunu başaramadı. EuroLeague'i yakından takip edenler, bilenler bu ligde 1 defa bile şampiyon olabilmenin ne kadar zor olduğunu bilirler. Özellikle, 2 defa şampiyon olabilmek çok çok zor. 3 defa üst üste şampiyon olabilmek ise nadir bir başarı olur. Hepimiz burada bu nadir başarıyı elde etmek için varız. Ben de Anadolu Efes'e tarih yazan bu ekibin bir parçası olabilmek için katıldım. Bence bu kadar üst üste üst üste 3. kez şampiyon olabilecek kaliteye sahip." yanıtını verdi.

ANTE ZIZIC'İ DAHA YAKINDAN TANIYALIM







Adaptasyon süreciyle ilgili de konuşan yıldız oyuncu, "Bu yaz kadroya yeni oyuncular katıldı. Problem ise yeni transferlerin çoğunun milli takımlarında olmasıydı. Sezon öncesi kampına bu yüzden katılamadık. Buna katılabilseydik adaptasyon problemi olmazdı. Daha kolay atlatabilirdik. Şimdiyse hedefimiz adaptasyon sürecinin en hızlı şekilde atlamak olacak." dedi.



"TEKLİF GELDİĞİNDE HAVALARA UÇTUM"



Anadolu Efes'ten gelen teklif sonrası sürecin nasıl gittiğine dair sorumuza Zizic, "Anadolu Efes'ten teklif aldığımda mutluluktan havalara uçtum. Böylesi büyük bir kulüpte oynamak her oyuncunun hayalidir. Anadolu Efes'ten teklif geldiğinde başka hiçbir şey düşünmedim zaten. Hiç beklemedim. Hemen kabul ettim. Böylesi büyük bir kulüpte ve en büyük hedefler için mücadele ediyor olmak bir sporcunun kariyeri için çok önemli zaten." cevabını verdi.



"KARİYERİMİN EN İYİ DÖNEMİNDEYİM"



"Geçtiğimiz yıllarda Darüşşafaka, NBA ve Maccabi'de oynadım." diyen Zizic, "Maccabi'de tekrar 'Avrupa ayarları'na döndüm diyebilirim, böyle söylemeyi seviyorum. Anadolu Efes, beni Maccabi'deki iyi performansım sayesinde transfer etti. Anadolu Efes'te koç Ataman benden ne isterse, takımın neye ihtiyacı varsa yapmaya hazırım. Kariyerimin en iyi dönemindeyim. Ne gerekiyorsa yapacağım." ifadelerini kullandı.



"TARAFTARLARI GÖRMEK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"



Anadolu Efes taraftarlarının desteğine de değinen Zizic, "Salon ne kadar dolu olursa oyuncular olarak o kadar motive oluyoruz. İstanbul'un basketbolu çok sevdiğini biliyorum. Anadolu Efes'in de çok ateşli ve çok iyi taraftarları var. Anadolu Efes'in başarılarının arkasında da itici güç olmayı başardılar. Taraftarlar böyle olunca hedeflere ulaşmak da daha kolay oluyor. Anadolu Efes taraftarlarını görmek, onların tezahüratlarını duymak ve sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. Umuyorum ki Anadolu Efes taraftarlarıyla birlikte çok başarılı bir sezon geçiririz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.





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