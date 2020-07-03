Ante Tomic'in 8 yıllık Barcelona kariyeri sona erdi

İspanya'nın Barcelona ekibi, Hırvat basketbolcu Ante Tomic'in takımdan ayrıldığını duyurdu.

Haber; AA
Ante Tomic'in 8 yıllık Barcelona kariyeri sona erdi
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03 Temmuz 2020 14:03
Barcelona Kulübü, 8 yıldır takımda görev yapan 33 yaşındaki pota altı oyuncusu Tomic'in sona eren sözleşmesinin uzatılmayacağını açıkladı.

Kariyerine ülkesinin Zagreb ekibinde başlayan Tomic, 2010-2012 yıllarında İspanya'da Real Madrid forması giydikten sonra Barcelona'ya transfer olmuştu.

Barcelona'da 579 maçla en fazla forma giyen yabancı oyuncu unvanına sahip Tomic, takımıyla bir İspanya ligi ve 3 İspanya Kral Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

Tomic, THY Avrupa Ligi'nde 2013 ve 2014'te Dörtlü Final oynayan Barcelona'da sezonun en iyi 5'ine seçilmişti.



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