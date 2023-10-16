Ante Rebic yeniden umutlandı

Beşiktaş'ın sezon başında Milan'dan kadrosuna kattığı Ante Rebic geride kalan dönemde beklentilere yanıt veremedi. Siyah-beyazlı kulüple 2 yıllık sözleşme imzalayan 30 yaşındaki Hırvat kanat oyuncusu 7 resmi maçta 180 dakika forma giyerken gol ve asist katkısı yapamadı.
Trendyol Süper Lig'de Kayserispor, Adana Demirspor, Konyaspor ve İstanbulspor'la oynanan maçlarda şans bulamayan Ante Rebic, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Club Brugge ve Lugano ile yapılan karşılaşmalarda da süre alamadı.
YENİDEN UMUTLANDI
Şenol Güneş'le yıldızı barışmayan Rebic, Burak Yılmaz'ın teknik sorumlu koltuğuna oturmasıyla forma için yeniden umutlandı. Hırvat teknik adamlar Hari Vukas'ın yardımcı antrenörlük, Toni Modric'in performans antrenörlüğü görevlerine getirilmesi ise Rebic'in yüzünü güldürdü. Teknik heyette yaşanan bu sürpriz değişiklik Hırvat yıldıza büyük moral oldu.
Ante Rebic'in yakından tanıdığı vatandaşları ile beyaz bir sayfa açmaya hazırlandığı aktarıldı. Hari Vukas ve Toni Modric'in göreve getirilmelerinden büyük mutluluk duyan deneyimli oyuncunun önümüzdeki dönemde forma şansı bulmaya başlaması ve performansını artırması bekleniyor.
Rebic, Beşiktaş'ta yıllık net 2,5 milyon euro kazanıyor. Tecrübeli oyuncuya ayrıca maç başına süreye bağlı olarak 10 bin euro ödeniyor. Siyah-beyazlı kulüp bonservis bedeli ödenmeden transfer edilen Hırvat oyuncuya ayrıca 280 bin euro imza parası vermişti.
Trendyol Süper Lig'de Kayserispor, Adana Demirspor, Konyaspor ve İstanbulspor'la oynanan maçlarda şans bulamayan Ante Rebic, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Club Brugge ve Lugano ile yapılan karşılaşmalarda da süre alamadı.
YENİDEN UMUTLANDI
Şenol Güneş'le yıldızı barışmayan Rebic, Burak Yılmaz'ın teknik sorumlu koltuğuna oturmasıyla forma için yeniden umutlandı. Hırvat teknik adamlar Hari Vukas'ın yardımcı antrenörlük, Toni Modric'in performans antrenörlüğü görevlerine getirilmesi ise Rebic'in yüzünü güldürdü. Teknik heyette yaşanan bu sürpriz değişiklik Hırvat yıldıza büyük moral oldu.
Ante Rebic'in yakından tanıdığı vatandaşları ile beyaz bir sayfa açmaya hazırlandığı aktarıldı. Hari Vukas ve Toni Modric'in göreve getirilmelerinden büyük mutluluk duyan deneyimli oyuncunun önümüzdeki dönemde forma şansı bulmaya başlaması ve performansını artırması bekleniyor.
Rebic, Beşiktaş'ta yıllık net 2,5 milyon euro kazanıyor. Tecrübeli oyuncuya ayrıca maç başına süreye bağlı olarak 10 bin euro ödeniyor. Siyah-beyazlı kulüp bonservis bedeli ödenmeden transfer edilen Hırvat oyuncuya ayrıca 280 bin euro imza parası vermişti.