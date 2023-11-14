Ante Rebic, İtalya'yı salladı: ''Rebic yanıyor''

Sezon başında İtalyan ekibi Milan'dan transfer olan ancak bekleneni veremeyen Ante Rebic, son dönemde oyununu yukarı çekmeye başladı.Son 3 karşılaşmada 3 asist yaparak skor yüküne büyük destek veren Hırvat futbolcunun Başakşehir'i deviren golde yaptığı muhteşem asist ve harika oyunu, İtalya'yı da salladı. Pianetamilan adlı internet sitesininmanşeti ile verdiği haberde, 30 yaşındaki sol kanat oyuncusunun yükselen grafiğine vurgu yapıldı.Haberin detayında ise şu ifadelere yer verildi:Piyasa değeri 5 milyon euro olan tecrübeli oyuncunun Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2025 yılının haziran ayında sona eriyor. Sezon başında Milan'a bir bedel ödenmedi. Ancak 2 milyon euroluk bir bonus hakkı bulunuyor. Rebic'in sonraki satışındandan da İtalya ekibine yüzde 20 pay hakkı verilecek.