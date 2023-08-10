Ante Rebic ikinci yarıda sahada

Beşiktaş'ın yeni transferi Ante Rebic'e, Neftçi Bakü ile oynanacak karşılaşmada teknik direktör Şenol Güneş'in görev vermesi bekleniyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Ante Rebic ikinci yarıda sahada
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10 Ağustos 2023 09:07
Beşiktaş'ın Milan'dan kadrosuna kattığı Ante Rebic, Neftçi karşılaşmasıyla birlikte ilk kez yeni takımının formasını giyecek.

Hırvat kanat oyuncunun maç eksiği nedeniyle karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayacak.

Teknik direktör Şenol Güneş Rebic'i ikinci yarıda hamle oyuncusu olarak sahaya sürüleceği kaydedildi.

 

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