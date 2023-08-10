Ante Rebic ikinci yarıda sahada

Beşiktaş'ın Milan'dan kadrosuna kattığı Ante Rebic, Neftçi karşılaşmasıyla birlikte ilk kez yeni takımının formasını giyecek.
Hırvat kanat oyuncunun maç eksiği nedeniyle karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayacak.
Teknik direktör Şenol Güneş Rebic'i ikinci yarıda hamle oyuncusu olarak sahaya sürüleceği kaydedildi.
Hırvat kanat oyuncunun maç eksiği nedeniyle karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayacak.
Teknik direktör Şenol Güneş Rebic'i ikinci yarıda hamle oyuncusu olarak sahaya sürüleceği kaydedildi.