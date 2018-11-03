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Antalyaspor'un zirve yürüyüşü! Kasımpaşa'yı da geçtiler

Spor Toto Süper Lig'de 11. hafta mücadelesinde Mustafa Denizli'nin takımı Kasımpaşa ile Bülent Korkmaz'ın çalıştırdığı Antalyaspor karşılaştı

Kaynak: Sporx.com
Antalyaspor'un zirve yürüyüşü! Kasımpaşa'yı da geçtiler
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03 Kasım 2018 15:28
Kasımpaşa - Antalyaspor maçı! Spor Toto Süper Lig'de 11. hafta mücadelesinde Mustafa Denizli'nin takımı Kasımpaşa ile Bülent Korkmaz'ın çalıştırdığı Antalyaspor kozlarını paylaştı.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Antalyaspor 2-1'lik skorla kazandı. Kasımpaşa 21. dakikada Veysel Sarı'nın golüyle öne geçerken, Diego Angelo 43'te skoru dengeledi. 83. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Souleymane Doukara takımına galibiyeti getirdi.

Alınan bu sonucun ardından Kasımpaşa 19 puanda kalırken, 3 hafta sonra sahadan puansız ayrıldı ve Mustafa Denizli de yeni takımında yenilgiyle tanıştı. Antalyaspor 20 puana yükselerek yenilmezlik serisini 3 maça taşıdı.

Ligin bir sonraki haftasında Kasımpaşa deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak. Antalyaspor sahasında Akhisarspor'u konuk edecek.







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