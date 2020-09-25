Antalyaspor'un yeni transferi ilk idmanına çıktı

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 3. haftasında 28 Eylül Pazartesi günü Yukatel Denizlispor'la sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; Antalyaspor.com.tr
Antalyaspor'un yeni transferi ilk idmanına çıktı
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25 Eylül 2020 22:19
Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 3. haftasında 28 Eylül Pazartesi günü Yukatel Denizlispor'la sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kırmızı-beyazlı takım, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki akşam saatlerinde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından pas ve şut çalışması yaptı.  

Akdeniz temsilcisi, taktiksel çalışmalarla idmanı tamamladı. 

Öte yandan, Antalyaspor Kulübünün 2 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladığı Brezilyalı defans oyuncusu Naldo, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı. 



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