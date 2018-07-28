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Antalyaspor'un Serie A'dan stoper gözdesi

Antalyaspor, gelecek sezonun transfer çalışmalarına devam ediyor. Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde çalışmalarına devam eden kırmızı-beyazlılar Serie A ekiplerinden Genoa'nın savunmacısını kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Antalyaspor'un Serie A'dan stoper gözdesi
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28 Temmuz 2018 11:57
Kadrosunu Aly Cissokho ve Serdar Özkan ile güçlendiren Antalyaspor, şimdi de stoper takviyesi yapmaya hazırlanıyor.

Teknik direktör Bülent Korkmaz'ın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Kırmızı-Beyazlılar, Genoa'da forma giyen Fas Milli Takımı'nın savunmacısı Jawad El Yamiq ile büyük ölçüde anlaştı.

İtalyan temsilcisiyle de 26 yaşındaki oyuncunun kiralanması için görüşmeler devam ediyor.

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