Antalyaspor'un Serie A'dan stoper gözdesi

Kadrosunu Aly Cissokho ve Serdar Özkan ile güçlendiren Antalyaspor, şimdi de stoper takviyesi yapmaya hazırlanıyor.Teknik direktör Bülent Korkmaz'ın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Kırmızı-Beyazlılar, Genoa'da forma giyen Fas Milli Takımı'nın savunmacısı Jawad El Yamiq ile büyük ölçüde anlaştı.İtalyan temsilcisiyle de 26 yaşındaki oyuncunun kiralanması için görüşmeler devam ediyor.