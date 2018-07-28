Antalyaspor'un Serie A'dan stoper gözdesi

Kadrosunu Aly Cissokho ve Serdar Özkan ile güçlendiren Antalyaspor, şimdi de stoper takviyesi yapmaya hazırlanıyor.
Teknik direktör Bülent Korkmaz'ın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Kırmızı-Beyazlılar, Genoa'da forma giyen Fas Milli Takımı'nın savunmacısı Jawad El Yamiq ile büyük ölçüde anlaştı.
İtalyan temsilcisiyle de 26 yaşındaki oyuncunun kiralanması için görüşmeler devam ediyor.
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Teknik direktör Bülent Korkmaz'ın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Kırmızı-Beyazlılar, Genoa'da forma giyen Fas Milli Takımı'nın savunmacısı Jawad El Yamiq ile büyük ölçüde anlaştı.
İtalyan temsilcisiyle de 26 yaşındaki oyuncunun kiralanması için görüşmeler devam ediyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın