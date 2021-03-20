Antalyaspor'un hedefi yenilmezlik serisine devam

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 31. haftasında pazar günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek.



Antalya Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek.



Ligde oynadığı 29 maçta 7 galibiyet, 15 beraberlik, 7 mağlubiyet alarak 36 puan toplayan ve 11. sırada bulunan kırmızı-beyazlılar, sahasında yakaladığı yenilmezlik serisini, 27 puanla 19. sıradaki rakibi karşısında da sürdürmek istiyor.



Akdeniz ekibi, 15. haftada Atakaş Hatayspor'a 6-0 kaybettiği maçtan sonra ligde iç sahada oynadığı 6 mücadeleyi kaybetmedi ve bu karşılaşmalardan 1 galibiyet, 5 beraberlikle ayrıldı.



Antalyaspor'da kart cezalısı kaleci Ruud Boffin, sakatlıkları süren orta saha oyuncusu Ufuk Akyol ile defans oyuncusu Bahadır Öztürk pazar günü forma giyemeyecek.



