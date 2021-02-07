Antalyaspor, Hatayspor'a 6-0 yenildikten sonra çıktığı 8 lig maçında yenilgi yüzü görmedi.



⭕0-0 Galatasaray

✅3-1 Karagümrük

✅1-0 Göztepe

⭕1-1 Trabzonspor

⭕0-0 Konyaspor

✅1-0 Gençlerbirliği

⭕1-1 Beşiktaş

⭕1-1 Denizlispor pic.twitter.com/IlIpHbygWh



— Sporx (@sporx) February 7, 2021

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

Süper Lig'in 24. haftasıdan Yukatel Denizlispor ile Fraport TAV Antalyaspor karşı karşıya geldi. Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.Denizlispor, 14. dakikada Hugo Rodallega ile öne geçti. Antalyaspor, 73. dakikada Gökdeniz Bayrakdar ile skoru eşitledi.Denizlispor ile karşılaştığı son 3 maçı kaybetmeyen Antalyaspor, puanını 31'e yükseltti. Denizlispor ise aldığı 1 puanla 18 puana yükseldi ancak son sıradan kurtulamadı.Denizlispor, ligde bir sonraki maçında Konyaspor'a konuk olacak. Yenilmezlik serisini 8 maça çıkaran Antalyaspor ise Yeni Malatyaspor''u ağırlayacak.10. dakikada Hakan Özmert'in ceza sahası dışından çektiği şutta top üstten auta çıktı.28. dakikada Hakan Özmert'in pasıyla topla buluşan Fredy'nin uzaktan attığı şutta top üstten auta gitti.36. dakikada Rodallega'nın kaleye göndermek istediği top kaleci Boffin'den döndü. Murawski'nin ceza sahası dışından attığı şutta meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.50. dakikada Sidney Sam ile Tiago Lopes mücadelesindeki faul kararına itiraz eden teknik direktör Ersun Yanal, sarı kart gördü.52. dakikada Sagal'ın ceza sahası dışından yaptığı röveşatada top auta çıktı.69. dakikada Hakan Özmert'in kullandığı serbest vuruşta topa yükselen Amilton'un kafa ile müdahalesinde meşin yuvarlak auta çıktı.73. dakikada Antalyaspor eşitliği sağladı. Ersan Gülüm'ün rakip yarı alanının ortalarından ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Gökdeniz Bayrakdar, aşırtma vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-177. Gökdeniz Bayrakdar'ın çaprazdan şutunda topu kaleci Cenk Gönen eliyle kontrol etti.90. dakikada Lopes'in sağ kanattan ortasında ceza sahasında meşin yuvarlağa Rodellega kafa ile vurdu, top kalecide kaldı.