Antalyaspor'un aklı fikri Nuri Şahin

Harcama limitine göre transfer çalışmalarını sürdüren Fraport TAV Antalyaspor'da Nuri Şahin ile görüşmeler devam ediyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Antalyaspor'un aklı fikri Nuri Şahin
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18 Ağustos 2020 12:19
Takıma Orgill, Serdar Gürler ve Gökdeniz Bayrakdar'ı dahil eden Fraport TAV Antalyaspor'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Kırmızı-Beyazlılar, stoper, orta saha ve hücum bölgesinde kanatta da oynayabilen futbolcu transfer etmeyi planlıyor. Harcama limitine göre transfer çalışmalarını sürdüren Fraport TAV Antalyaspor'da Nuri Şahin ile görüşmeler devam ediyor.

Yıldız orta saha oyuncusunun transferi için tüm şartar zorlanırken başkan Ali Şafak Öztürk'ün bombayı kısa sürede patlatmak için çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

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