Antalyaspor'un 13 maçlık yenilmezlik serisi son buldu

Süper Lig takımlarından Antalyaspor'un 13 maçlık yenilmezlik serisi Alanya deplasmanında son buldu.

Haber; AA, Fotoğraf; Antalyaspor.com.tr
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Antalyaspor'un 13 maçlık yenilmezlik serisi son buldu
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13 Mart 2021 20:18
Süper Lig'in 30. haftasında konuk olduğu Aytemiz Alanyaspor'a 4-0 kaybeden Fraport TAV Antalyaspor'un 13 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. 

Süper Lig'in 15. haftasında iç sahada Atakaş Hatayspor'a 6-0 yenilen Antalyaspor, bu karşılaşmadan sonra ligde çıktığı 13 maçta 3 galibiyet, 10 beraberlik elde etti.

Alanyaspor mağlubiyetiyle 13 maçlık yenilmezlik serisi sona eren kırmızı-beyazlı ekip, 2021'de yenilmeyen tek takım unvanını da yitirdi.

Fraport TAV Antalyaspor, bu mağlubiyetle 36 puanda kaldı. 

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde bu sezon 9. haftada sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 yenilen Antalyaspor, geçen sezon 18 Haziran 2020'de oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçını da rakibine karşı 4-0 kaybetmişti.

Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanspor, 17 Mart Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde karşılaşacak



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