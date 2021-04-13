Antalyasporlu Podolski'den ramazan mesajı

Antalyaspor forması giyen yıldız oyuncu Lukas Podolski'den Ramazan paylaşımı geldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Antalyasporlu Podolski'den ramazan mesajı
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13 Nisan 2021 20:35
Fraport TAV Antalyaspor'un Alman futbolcusu Lukas Podolski, Müslümanların ramazan ayını kutladı.

Lukas Podolski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkçe ve İngilizce "Tüm Türkiye'ye ve İslam alemine hayırlı bir ramazan ayı dilerim." ifadesini kullandı. 35 yaşındaki futbolcu, paylaşımında üzerinde hilal ve kendi fotoğrafı olan görsele yer verdi.

Podolski'nin paylaşımı kısa sürede büyük beğeni topladı.





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